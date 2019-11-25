УАЗ может перевыполнить план продаж в 2019 году

Ульяновский автозавод по итогам 2019 года намерен выполнить план по продажам в 46,1 тыс. автомобилей. В первую очередь речь идет о внедорожниках УАЗ «Патриот» и «Хантер». В то же время растущие темпы реализации коммерческих автомобилей УАЗ «Профи» и Пикап» могут позволить перевыполнить намеченный план, сообщает «Российская газета».

В настоящее время на УАЗе завершена оптимизация управленческого состава. В следующем году на рабочие специальности предприятие намерено набрать порядка 200 человек для выполнения намеченных планов на 2020 год.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2019 года Ульяновский автозавод реализовал на российском рынке 30255 автомобилей, что на 3% ниже показателя годичной давности. В результате доля УАЗа на российском рынке составила 2,1%, согласно данным АЕБ. Бестселлером марки остается флагманский внедорожник УАЗ «Патриот».

Напомним, с 1 октября российские дилеры Ульяновского автозавода начали продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач. Флагманская модель с «автоматом» доступна в четырех комплектациях – «Оптимум», «Премиум», «Статус» и Edition I – по цене от 1 млн 034 тыс. рублей. Внедорожник УАЗ «Патриот» комплектуется 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Punch Powerglide 6L50, которая работает в паре с обновленным двигателем ЗМЗ Про, развивающим 150 л.с. и 235 ньютон-метров. Как отмечается, при движении по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч УАЗ «Патриот» с «автоматом» потребляет на 2 л меньше, чем внедорожник с механической коробкой передач.

В каких городах есть дилерские центры УАЗ, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры»