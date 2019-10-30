АВТОСТАТ | Daimler перевел свой пакет в КАМАЗе на грузовую «дочку»

Daimler перевел свой пакет в КАМАЗе на грузовую «дочку»

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Немецкий автоконцерн Daimler, владеющий 15% в российском производителе грузовиков «КАМАЗ», перевел весь свой пакет на дочернее предприятие – Daimler Truck, следует из сообщения компании. Так, грузовой «дочке» перешли все 106 млн 84 тыс. 434 голосующие акции, что составляют 15% уставного капитала КАМАЗа. Дата перехода права собственности – 15 ноября, следует из сообщения компании.

Напомним, в декабре 2008 года немецкий автоконцерн Daimler приобрел 10% акций КАМАЗа за 250 млн долларов, получив статус эксклюзивного стратегического партнера. В июне 2010 года консорциум стратегических партнеров увеличил свою долю в КАМАЗе, купив акции у инвесткомпании «Тройка Диалог». В результате сделки «Ростех» увеличил свою долю в КАМАЗе на 12,2%, доведя ее до 49,9%. В свою очередь, концерн Daimler AG, выступая в качестве стратегического партнера, увеличил свою долю акций в КАМАЗе на 1%, а с учетом пакета Европейского банка реконструкции и развития – до 15%. Согласно неофициальным данным, «Ростех» заплатил за пакет 305 млн долларов, Daimler – 25 млн долларов, а ЕБРР – 100 млн долларов. В октябре 2014 года немецкий автоконцерн выкупил у ЕБРР 4% его акций в КАМАЗе, увеличив свою долю в прямом распоряжении до 15%.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: грузовые автомобили слияния и поглощения daimler камаз

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