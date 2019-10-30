АВТОСТАТ | Наибольший среднегодовой пробег в премиум-сегменте – у автомобилей Volvo, наименьший – у Smart

Наибольший среднегодовой пробег в премиум-сегменте – у автомобилей Volvo, наименьший – у Smart

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Наибольший среднегодовой пробег в премиум-сегменте – у автомобилей Volvo, наименьший – у Smart

Среднегодовые пробеги легковых автомобилей
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В ходе подготовки статистического отчета «Среднегодовые пробеги легковых автомобилей» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» определили эти показатели по премиальным брендам.

В целом по премиум-сегменту среднегодовой пробег автомобиля в России составляет 15,5 тыс. км. При этом у четырех марок он оказывается выше указанной отметки.

Так, в 2019 году наибольший среднегодовой пробег в премиум-сегменте зафиксирован у автомобилей Volvo – 16,8 тыс. км. Чуть ниже этот показатель у Land Rover (16,5 тыс. км). У BMW он составляет 16 тыс. км, у Audi – 15,9 тыс. км.

У большинства автомобилей премиальных брендов среднегодовой пробег ниже, чем в целом по РФ. А минимальное его значение отмечено у Smart (9,6 тыс. км).

О том, насколько пробег автомобиля влияет на его рыночную цену, можно узнать при помощи калькулятора «Оценка авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили премиум-сегмент премиум-марки автомобили с пробегом марки-лидеры audi bmw land rover smart volvo

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