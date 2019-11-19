В Минпромторге не ожидают скачка цен на автомобили из-за индексации утильсбора

Меры господдержки позволят не допустить роста цен на автомобили российского производства после повышения ставок утильсбора с 2020 года. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, добавив, что доля индексации утилизационного сбора в стоимости иномарок составляет порядка 2 – 5%, поэтому их существенного удорожания также не ожидается.

Как отмечают в Минпромторге, конкретный размер индексации зависит от общей ситуации на рынке, а также динамики других налоговых и неналоговых платежей. Так, по некоторым категориям транспорта индексация не проводится. Например, в отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя, ставка останется на уровне 3,4 тыс. рублей в отношении новых автомобилей и 5,2 тыс. рублей в отношении автомобилей, бывших в употреблении.

Напомним, накануне правительство утвердило повышение ставок утилизационного сбора на автомобили с 1 января 2020 года. Ставки вырастут на 46,1% для машин с объемом двигателя до 1 литра и на 145% для автомобилей с двигателем от 3,5 литра. Утилизационный сбор на автомобили с двигателем от 1 до 2 литров – самый массовый сегмент в стране – повысится на 112,4%.

Повышение ставок – реакция на снижение таможенных ставок для сохранения общего уровня тарифной защиты. В проекте бюджета на 2020 год уже учтена индексация сбора: рост поступлений оценивается в 150,2 млрд рублей в 2020 году и в 48 млрд рублей в 2021-м. С импорта машин в 2020 году планируется собрать 77,3 млрд рублей.

Как говорит директор по маркетингу ГК «АвтоСпецЦентр» Алексей Ермилов, по брендам массового ценового сегмента стоит ожидать роста цен на 40 – 60 тысяч рублей. Премиум подорожает больше, на 200 – 300 тысяч. Получается, что автомобиль среднего класса станет дороже на 5 – 6%. Помимо повышения утильсбора, подорожание автомобилей может быть вызвано еще и отменой компенсаций пошлин на комплектующие. А это рост цен еще на 2 – 3%. В итоге стоимость нового автомобиля увеличится на 7 – 9%. Что касается автомобилей отечественного производства, ожидать значительного роста стоимости не стоит, так как повышение утильсбора компенсируется заводам-изготовителям.

В связи с этим однозначно нужно поторопиться с покупкой автомобиля, советует директор филиалов, «АВИЛОН. Mercedes-Benz» Алексей Стариков. По его словам, к концу года многие дилеры заинтересованы высвободить склад, поэтому, помимо скидок импортера, предлагают свои дополнительные скидки и бонусы. Возможно, дисконтированные автомобили будут распродаваться и в следующем году, но в январе уже не будет такого богатого выбора. А сейчас есть большой выбор моделей и выгодные предложения, поэтому стоит поспешить с покупкой авто.

«Актуальность индексации утилизационного сбора можно трактовать по-разному. Полагаю, что у правительства будут свои аргументы в пользу данного решения. Однако, эта индексация нанесет довольно сильный удар по всем попыткам оздоровления авторынка в России. В условиях неподтвержденности программ господдержки на 2020 год, дополнительная мера, которая гарантированно спровоцирует повышение цен на автомобили минимум на 4 – 5%, на пользу рынку точно не пойдет», – резюмирует директор по маркетингу «Объединенная Автомобильная Корпорация – РРТ» Сергей Новосельский.

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