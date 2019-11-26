АВТОСТАТ | В России на тысячу жителей приходится 306 легковых автомобилей

В России на тысячу жителей приходится 306 легковых автомобилей

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В России на тысячу жителей приходится 306 легковых автомобилей

Парк легковых автомобилей по регионам РФ на 01.07.2019
Все оперативные данные

Согласно результатам исследования, проведенного аналитическим агентством «АВТОСТАТ», на 1 июля 2019 года обеспеченность легковыми автомобилями в среднем по России составила 306 единиц на тысячу жителей.

Только в пяти крупнейших городах РФ показатель обеспеченности оказался выше общероссийского. Так, наиболее обеспеченным городом с населением свыше 1 млн человек является Самара (344 шт.). Вплотную к ней приблизился Краснодар, где на 1000 жителей приходится 343 автомобиля, а за ним следует Санкт-Петербург с показателем 330 шт. В Воронеже и Екатеринбурге обеспеченность автомобилями одинаковая – 315 шт.

В остальных одиннадцати городах-миллионниках, этот показатель ниже, чем в среднем по стране. Причем в их число попала и Москва с показателем 293 единицы.

Более подробная информация по обеспеченности легковыми автомобилями на тысячу жителей в российских городах с населением свыше 1 млн человек содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке можно с помощью калькулятора «Оценка авто». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили москва парк санкт-петербург обеспеченность

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