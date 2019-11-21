Российский рынок LCV в октябре остался на шестом месте в Европе

Российский рынок LCV, который в октябре продолжил рост, тем не менее остался на шестом месте в европейском первенстве. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), продажи легких коммерческих автомобилей в Европе в прошлом месяце снизились на 6% до 175329 единиц.

Лидером среди европейских стран по продажам LCV до 3,5 тонн стала Франция, где этот сегмент составил 41734 автомобиля (-0,5%). Второе место занимает Великобритания с показателем 25373 проданных машины (-11%), а третью строчку – Германия, чей рынок LCV составил 24908 штук (-10,1%). Далее идет Испания, где было реализовано 17265 легких коммерческих автомобилей (-2%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Италия, где было реализовано 17250 машин (+2%).

Если при рассмотрении европейского рынка LCV учитывать Россию, то наша страна остается на шестом месте в европейском первенстве. По данным агентства «АВТОСТАТ», продажи легких коммерческих автомобилей в России за октябрь составили 10938 единиц (+13,8%).

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