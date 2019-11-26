Skoda начала производство первого электромобиля CITIGOe iV

Компания Skoda начала производство своего первого электромобиля CITIGOe iV. Первый пятидверный хэтчбек с нулевым уровнем выбросов сошел с конвейера завода Volkswagen в столице Словакии, Братиславе, сообщает пресс-служба чешской марки.

Литий-ионная батарея Skoda CITIGOe iV емкостью 32,2 кВт/ч питает электромотор мощностью 83 л.с. (61 кВт), который отличается не только отсутствием вредных выбросов в атмосферу, но и доступным прямо со старта крутящим моментом 212 Нм. Это означает, что переднеприводный Skoda CITIGOe iV может разогнаться до 100 км/ч за 12,3 с, его ускорение с 60 до 100 км/ч занимает всего 7,3 с, а максимальная скорость составляет 130 км/ч. При этом в ежедневной эксплуатации полностью заряженная батарея обеспечивает запас хода до 260 км.

Длина CITIGOe iV составляет 3597 мм, а высота 1645 мм. Сложив спинки задних сидений, объем багажного отделения можно увеличить с 250 до 923 л. Экстерьер новинки отличает практически сплошная решетка радиатора, окрашенная в цвет кузова, а на крышке багажника нового электромобиля располагаются надпись Skoda и эмблема iV. Противотуманные фары и светодиодные дневные ходовые огни входят в стандартную комплектацию автомобиля, а функция освещения поворотов Corner предлагается в качестве опции. Помимо стандартных 14-дюймовых стальных колес CITIGOe iV может оснащаться 16-дюймовыми легкосплавными.

Skoda предлагает CITIGOe iV исключительно в пятидверном исполнении и в комплектациях Ambition или Style. В оснащение автомобиля, в частности, входят фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира (последнюю можно отключать) и боковые подушки безопасности. Дополнительную поддержку водителю также оказывает ассистент удержания в полосе Lane Assist.

Появится ли Skoda CITIGOe iV в России? Об этом можно узнать в «Календаре новинок».