Петербургский автопром прервал положительную динамику

По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», за десять месяцев 2019 года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 307,7 тыс. легковых автомобилей, что на 200 машин или на 0,1% меньше объема производства в городе за аналогичный период прошлого года. Таким образом, после положительной динамики с начала года петербургский автопром ушел «в минус», на что окончательно повлиял результат октября. Так, в прошлом месяце предприятия города выпустили 34,4 тыс. автомобилей – на 5% меньше, чем годом ранее.

«Пиковый рост производства в этом году был по итогам четырех месяцев – 7%, после чего уже к августу показатель упал до 3%, а по результатам трех кварталов и вовсе понизился до 1%, – констатирует генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. – Такая картина – это отражение состояния спроса на новые автомобили в России. Не выручает и экспорт машин петербургской сборки, который уже превысил результат всего 2018 года».

Доля петербургского автопрома по отношению к общероссийскому объему производства автомобилей в январе – октябре составила 23,7% (год назад – 24,6%). По данным Росстата, за десять месяцев 2019 года с российских конвейеров сошло 1,3 млн легковых автомобилей, что соответствует уровню прошлого года. Между тем в октябре было выпущено порядка 200 тыс. машин – это на 8,2% меньше, чем годом ранее.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», петербургский завод Toyota начал выпуск кроссовера Toyota RAV4 пятого поколения. Инвестиции в модернизацию цехов для целей проекта составили 4,8 млрд рублей (на сентябрь 2019 года). Так, технологические изменения Toyota RAV4 пятого поколения потребовали существенного изменения производственного процесса. Выросла автоматизация производства. При переходе на глобальную архитектуру TNGA было установлено 133 робота, что позволило только в цехе сварки повысить процент работ, выполняемых без участия оператора, с 56 до 67%. Вместе с тем внедрено более 100 механизмов каракури, обеспечивающих высокопроизводительный технологический процесс. Часть навесных деталей Toyota RAV4 теперь производится из алюминия, что, в частности, позволяет улучшить динамику автомобиля и снизить расход топлива. Кроме того, готовясь к запуску производства Toyota RAV4 нового поколения, «Тойота Мотор» расширила взаимодействие с российскими локальными поставщиками.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке до конца 2019-го и в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».