Lada Priora в сентябре будет выпускаться шесть дней в неделю

В связи с повышенным спросом на автомобили семейства Lada Priora АВТОВАЗ в сентябре организует дополнительные рабочие смены для выпуска этой модели, сообщил агентству «АВТОСТАТ» зам. директора СКП по производству Владимир Чечеткин. Так, если первые две линии главного конвейера завода, где выпускаются семейства Lada 2105/2107 и Lada Samara, будут работать пять дней в неделю, то третья конвейерная нитка, с которой сходят автомобили Lada Priora, будет работать и по субботам.

Г-н Чечеткин также отметил, что суточный темп сборки автомобилей Lada Priora в два раза выше, чем других моделей, и составляет 480 машин в день. Кроме того, в сентябре не будут собираться седаны семейства Lada Kalina, выпуск которых был приостановлен в марте 2009 года в связи со снижением продаж на российском авторынке.

По данным АЕБ, самая продаваемая модель в России Lada Priora по итогам июля значительно укрепила свое лидерство – в этом месяце было продано 10349 этих автомобилей (-24%). Как отмечают аналитики «АВТОСТАТ» , благодаря началу массовых продаж третьей модели Priora – с кузовом «универсал» – это семейство впервые столь значительно оторвалось от своего ближайшего преследователя. Автомобили Lada Samara, которые занимают второе место по объему продаж в России, были проданы в количестве 7973 единиц (-54%). Lada Kalina в июне-июле удерживает третье место с показателем 6182 проданных машины (-19%).