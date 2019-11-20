АВТОСТАТ | Honda представила новое поколение седана City

Honda представила новое поколение седана City

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Honda представила новое поколение седана City

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев
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Компания Honda представила новое поколение седана City для рынков стран Азии, Латинской Америки, Австралии и ЮАР (в некоторых государствах модель продается под названием Ballade, Grace и Greiz). Предыдущее поколение модели выпускается с 2014 года, а теперь на смену ей приходит новая версия седана, пишет портал Wroom.ru.

Новая Honda City была представлена в Таиланде: именно здесь в конце декабря начнутся продажи автомобиля. Позже новинка появится и в других странах.

Как и прежде, седан построен на платформе хэтчбека Fit, у которого недавно также сменилось поколение. При этом седан получил совершенно другой дизайн, более строгий и солидный. Компания обещает, что по сравнению с предшественником новый City обладает более просторным салоном, улучшенной отделкой и более широким выбором опций.

Прежняя Honda City оснащалась четырехцилиндровыми бензиновыми моторами объемом 1,5 литра, а новому седану выделили трехцилиндровый литровый двигатель с турбонаддувом, развивающий 122 л. с. Единственный вариант трансмиссии – бесступенчатый вариатор.

Какие модели можно ждать на российском рынке до конца 2019-го и в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: премьеры новинки honda

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