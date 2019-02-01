АВТОВАЗ намерен продвигать на рынке LADA Vesta с вариатором

АВТОВАЗ предупредил дилеров, что в декабре будет компенсировать рекламные расходы на продвижение только семейства LADA Vesta. Об этом газете «Ведомости» рассказали менеджеры трех дилеров автопроизводителя. По их словам, ситуация нестандартная – обычно АВТОВАЗ частично возмещает расходы на рекламу всех моделей. На самом предприятии отказались комментировать детали коммерческих взаимоотношений с дилерами.

Компания объяснила это ограничение стартом продаж Vesta с вариатором Jatco в паре с 113-сильным мотором объемом 1,6 л альянса Renault-Nissan, продолжают дилеры. По их мнению, это поддержит вывод на рынок комплектаций с вариатором и поможет разгрузить склады. Продажи этой новинки начались 25 ноября. Цены в комплектации с вариатором начинаются с 736,9 тыс. рублей, с механической коробкой передач – с 606,9 тыс. рублей.

Напомним, вариатор Jatco с июля 2019 года предлагается покупателям на LADA XRAY Cross. Как отмечается, основная особенность агрегата в том, что здесь в конструкции дополнительно используется двухступенчатый редукторный сектор. Это решение позволило сделать трансмиссию компактнее и на 13% легче. Такое решение повышает тяговые характеристики, и при этом не боится низких температур, пробуксовок и тяжелых нагрузок, а кроме того, обеспечивает более высокую топливную экономичность. При необходимости данный тип трансмиссии дает возможность имитировать ручной режим переключения передач, что облегчает обгоны, движение в гору, буксирование прицепа, торможение двигателем, а также повышает акустический комфорт в салоне автомобиля.

Что касается нового двигателя HR-16, в процессе адаптации трансмиссии для использования на LADA Vesta были разработаны новые калибровки силового агрегата, применена оригинальная система выпуска, новые привода колес, модернизированные опоры силового агрегата. Комплекс инженерных решений позволил сохранить массу автомобиля и дорожный просвет: 178 мм у базовых версий и 203 мм у модификаций Cross.

Вместе с новым силовым агрегатом LADA Vesta получила расширенный список оборудования. Впервые в практике LADA применены зеркала с электроприводом складывания – они управляются как с пульта на ключе зажигания, так и при помощи кнопки на двери водителя. Кроме того, в списке оборудования на LADA Vesta появились обогрев рулевого колеса, противотуманные фары с функцией подсветки в повороте, бескаркасные стеклоочистители и более глубокие функциональные подстаканники.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2019 года продажи LADA Vesta на российском рынке выросли на 6% и составили 91798 автомобилей. Сегодня в это семейство входит шесть моделей: седан, седан LADA Vesta Cross, LADA Vesta SW и SW Cross, двухтопливная LADA Vesta CNG и новинка 2019 года – LADA Vesta Sport, продажи которой начались в конце января.

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