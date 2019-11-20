Aston Martin DBX получит более мощный мотор V12

Компания Aston Martin может выпустить более мощную модификацию кроссовера DBX, которую оснастят мотором V12. Об этом изданию Road and Track рассказал глава британской марки Энди Палмер.

Напомним, на старте продаж Aston Martin DBX будет оснащен двигателем V8 мощностью 550 л.с. и 700 Нм крутящего момента в сочетании с 9-ступенчатой трансмиссией и постоянным полным приводом. Кроссовер с таким мотором способен набирать «сотню» за 4,5 с, а его максимальная скорость составила 291 км/ч, пишет портал Autonews.ru. Таким образом, новинка получилась медленнее своих прямых конкурентов в лице Bentley Bentayga и Lamborghini Urus. Для сравнения: первый с 608-сильным W12 ускоряется до 100 км/ч на 0,4 с быстрее, а его «максималка» равна 301 м. «Урус», укомплектованный 650-сильным твин-турбо V8, набирает «сотню» за 3,6 с, а его максимальная скорость составляет 305 км/ч.

Как отметил Палмер, шасси кроссовера позволяет использовать более мощный агрегат V12, который есть в моторной гамме суперкара DB11. Речь идет о 5,2-литровом твин-турбодвигателе, работающим в паре с той же 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. На топовой AMR-версии суперкара этот мотор выдает 640 л.с.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», первый внедорожник Aston Martin DBX уже доступен для заказа в компании «Авилон», которая является официальным дилером Aston Martin в России. Стоимость новинки начинается от 14 млн 200 тыс. рублей. Российская квота на 2020 год составляет 83 автомобиля, и значительная их часть уже зарезервирована клиентами автодилера «Авилон». Первые поставки внедорожника в Россию запланированы на лето 2020 года.

В базовое оснащение модели уже входят межосевая блокировка с возможностью передачи до 100% крутящего момента как на переднюю, так и на заднюю оси, а также электронная межколесная блокировка задней оси, аналогичная устанавливаемой на модель Vantage. По умолчанию автомобиль также оборудован пневмоподвеской с 7 режимами, от Sport + до Terrain +.

Специально для Aston Martin DBX с нуля была разработана новая платформа, что позволило автомобилю расположить двигатель внутри колесной базы и достичь лучшей развесовки в классе – 54/46. Длина колесной базы при этом составляет более 3 метров, что позволило сделать салон автомобиля одним из самых вместительных моделей среди люксовых SUV.

Как заявляют в «Авилоне», новый Aston Martin DBX очевидно станет одним из лидеров в сегменте Luxury SUV. «Для Aston Martin Россия является одним из ключевых европейских рынков. Благодаря выходу первого внедорожника Aston Martin DBX мы ожидаем увеличение интереса к марке в России», – говорил ранее президент европейского офиса Aston Martin Томас Кисэль.

Какие модели можно ждать на российском рынке до конца 2019-го и в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».