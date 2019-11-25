Эксперты рассказали, какие меры господдержки спасут авторынок России

Несмотря на действие госпрограмм «Первый / Семейный автомобиль», российский авторынок в нынешнем году вернулся к падению после почти двух лет роста.

Как поясняет директор по развитию компании «Рольф» Владимир Мирошников, действие программ «Первый / Семейный автомобиль» в 2019 году распространялось на очень ограниченный спектр автомобилей – с ценой до 1 млн рублей – и на ограниченную категорию покупателей. Этих программ – при их несомненной эффективности – оказалось недостаточно, чтобы вывести рынок «в плюс», хотя без них снижение рынка началось бы раньше и было бы более глубоким. По оценке компании «Рольф», сейчас переломить негативную тенденцию рынка можно только запуском целевых мер стимулирования в среднем ценовом сегменте автомобилей стоимостью от 1 до 2 млн рублей, где сохраняется отложенный спрос.

В свою очередь, руководитель направления продаж новых автомобилей ГК «Автомир» Михаил Маракушев считает, что в текущих рыночных и экономических условиях эффективность господдержки могут повысить следующие изменения: снижение процентных ставок по кредиту, расширение возможностей льготных программ: кредит на 7 лет, кредит без первоначального взноса, а также расширение списка моделей-участников госпрограмм за счет увеличения лимита стоимости авто до 1,5-2,0 млн рублей.

«Также, безусловно, среди российских потребителей востребована скидка за трейд-ин: клиент ценит безопасность и скорость сделки, охотно сдает свой старый автомобиль, получая дополнительную выгоду. В данной программе кроется большой потенциал для стимулирования спроса. Резерв скидок за утилизацию пока скорее непонятен, так как собственники таких автомобилей в настоящий момент в основном не могут позволить себе новый. Со стороны клиентов есть постоянные запросы на использование материнского капитала для покупки автомобиля, и если такое решение будет принято – наверняка стоит ожидать сильного оживления продаж. Востребована поддержка и юрлиц – субсидиями по лизингу или обмену авто. Многие юрлица готовы обновить свои автопарки, если получат поддержку. Очевидно, что хороший результат возможен только если программа будет действовать какой-то продолжительный период (полгода-год), поскольку сейчас из-за краткосрочности программ господдержки юрлица просто не успевают согласовать свои бюджеты», – рассказал Михаил Маракушев.

По мнению руководителя отдела продаж «АВИЛОН. Volkswagen» Максима Васильева, российский авторынок может вернуться к естественному росту, без государственных мер по стимулированию спроса, с момента улучшения финансовой стабильности покупателей. На сегодняшний день рост доходов населения значительно отстает от роста стоимости автомобилей, что естественным образом уменьшает с каждым годом спрос.

Подробнее об эффективности мер господдержки авторынка в текущей экономической ситуации – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».