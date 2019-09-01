КАМАЗ запустил в Узбекистане новую линию сборки своих грузовиков

КАМАЗ совместно с компанией UzAuto Trailer официально запустили в Самарканде новую линию сборки шасси автомобилей «КАМАЗ».

Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, новая линия сборки организована в новом производственном корпусе, общей площадью 7,4 тыс. кв. м. Линия оснащена современным технологическим и вспомогательным оборудованием, позволяющим обеспечить мощность производства свыше 3 тыс. единиц грузовых автомобилей в год. В корпусе также организован участок сборки и установки газобаллонного оборудования на шасси «КАМАЗ».

Организация новой линии сборки позволила перейти на более глубокую степень технологии производства шасси «КАМАЗ», с применением локализованных аккумуляторных батарей, горюче-смазочных материалов, газовых баллонов и других комплектующих отечественного производства.

Напомним, что в декабре 2017 года на мощностях «UzAuto Trailer» началось крупно-узловое производство автотранспортных средств «КАМАЗ» с комплектацией надстройками и полуприцепами производства UzAuto Trailer. В марте 2018 года была проведена презентация грузовых автомобилей «КАМАЗ», произведенных в Узбекистане. Несколько месяцев спустя компания начала реализацию автомобилей «КАМАЗ», и за прошедший период объем производства готовых транспортных средств на шасси «КАМАЗ» составил свыше 1800 единиц. Сегодня модельный ряд производимых на заводе грузовиков «КАМАЗ» включает 18 видов техники грузоподъемностью от 10 до 36 тонн.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2020 году КАМАЗ планирует начать сборку грузовой техники во Вьетнаме, которая была приостановлена. Напомним, основными экспортными рынками КАМАЗа в настоящее время являются Средняя Азия, Казахстан и Вьетнам. Кроме того, в рамках выполнения трехлетнего контракта на поставку двух тысяч автомобилей КАМАЗ в Туркменистан уже отгружена первая партия из 982 штук.

Как сообщалось ранее, по итогам 2019 года КАМАЗ планирует реализовать на внешних рынках 5 тыс. грузовых автомобилей.

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