Раскрыта внешность обновленной LADA 4x4

В то же время АВТОВАЗ рассматривает возможность установки нового руля с подушкой безопасности, также планируется заменить облицовку рулевой колонки. Вместе с тем, «люксовое» исполнение LADA 4x4 Urban начнут оснащать боковыми подушками безопасности.

Снаружи LADA 4x4 подверглась минимальным изменениям. Обновленную версию можно идентифицировать по переднему бамперу с интегрированными противотуманными фарами. Главной отличительной особенностью обновленного внедорожника является салон. Так, новая передняя панель теперь имеет современную климатическую установку с шайбами вместо прежних ползунков и увеличенные дефлекторы вентиляции. Также интерьер отличает другая комбинация приборов (схожа с Granta FL), доработанный отопитель, центральный тоннель, вместительный бардачок, сиденья иной формы с подголовниками заднего дивана, трехкамерные уплотнители дверей, формованный потолок с плафоном и системой ЭРА-ГЛОНАСС – соответственно появилась штатная антенна на крыше. Четырехспицевое рулевое колесо, дверные карты, рычаги управления коробкой передач, раздаткой и понижайкой остались прежними.

АВТОВАЗ готовится к серийному выпуску рестайлингового внедорожника LADA 4x4. В распоряжении «Российской газеты» оказались первые фотографии экстерьера и интерьера модели с кодовым обозначением FL (Facelift).

Изменений в технической части не планируется – под капотом LADA 4x4 по-прежнему устанавливается 1,7-литровый бензиновый двигатель, развивающий 83 л.с. и 129 Нм крутящего момента. Также автомобиль получит механическую КП, полный привод, раздаточную коробку и блокировку межосевого дифференциала.

По данным портала «Лада.Онлайн», серийное производство LADA 4x4 с новым салоном начнется 27 ноября. Продажи рестайлинговых внедорожников должны начаться в декабре нынешнего года или январе 2020-го. На самом АВТОВАЗе не стали отрицать постоянную работу над улучшением LADA 4х4, однако отказались дать какую-либо конкретику.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2019 года продажи LADA 4х4 на российском рынке составили 26325 автомобилей, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате вазовский внедорожник вошел в пятерку самых продаваемых моделей SUV на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Почему все больше россиян отдает предпочтение автомобилям сегмента SUV? Об этом можно узнать в новом маркетинговом отчете «Кроссоверы сегмента SUV C: выбор автовладельцев».