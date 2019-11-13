Subaru отзывает в России почти 7,5 тысячи автомобилей

Компания «Субару Мотор» объявила об отзыве 7442 автомобилей Subaru Impreza, XV и Forester, реализованных с 2017 года по настоящее время. Причиной отзыва является то, что из-за ошибки в программировании блока управления двигателем, в определенных обстоятельствах напряжение на катушке зажигания может сохраняться после выключения двигателя дольше, чем это предусмотрено. В результате длительного сохранения напряжения на катушке зажигания ее внутренняя температура может возрастать, что, в свою очередь, может привести к короткому замыканию, сообщает пресс-служба Росстандарта. Более того, на автомобилях, оснащенных определенными жгутами проводов и модулями зажигания, которые были произведены исключительно для затронутых автомобилей, возможно перегорание предохранителя, что приводит к остановке двигателя и невозможности его повторного запуска. На всех автомобилях будут выполнены работы по перепрограммированию блока управления двигателем, проверке катушки зажигания и замене ее при необходимости. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, прошлый крупный отзыв автомобилей Subaru в России был в апреле 2019 года. Тогда на сервис были приглашены более 52 тысяч владельцев машин этой японской марки. Так, отзыву подлежали 12723 автомобиля Subaru Impreza, XV, Forester и BRZ, реализованные в 2012–2014 годах. Причиной отзыва стало возможное усталостное разрушение клапанной пружины двигателя моделей FB20 и FA20. На автомобилях необходимо произвести замену клапанных пружин двигателя. Кроме того, под отзыв тогда попали 39320 автомобилей Subaru Impreza, WRX, WRX STI, XV и Forester, реализованных в 2009–2016 годах. Причиной отзыва стал газообразный силикон, который потенциально может попасть в автомобиль с различными потребительскими товарами (кондиционер для белья, влажные салфетки, дезодорант, спрей для волос, крем для рук, солнцезащитный крем, антистатический спрей, косметика, смазки и т.д.), может проникать в корпус выключателя стоп-сигналов и приводить к нарушению проводимости. В результате, из-за нарушения контакта в выключателе проявляются следующие симптомы. Во время движения загораются предупреждающая лампа системы EyeSight и предупреждающая лампа системы VDC (для автомобилей, оснащенных системой EyeSight или системой VDC), а стоп-сигналы не загораются. На парковке двигатель не запускается (для автомобилей, оснащенных функцией запуска/остановки двигателя при помощи кнопки, а также рычаг селектора не переводится из положения «P» (только автомобили с AT/CVT).