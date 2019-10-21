ТОП-10 автомобилей сегмента D cо средневзвешенной ценой более 1,5 млн рублей

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг самых продаваемых в России новых автомобилей сегмента D. Как оказалось, десятка моделей-лидеров имеет средневзвешенную цену* более 1,5 млн рублей.

Самым популярным таким автомобилем является седан Toyota Camry – за 9 месяцев нынешнего года его реализация в нашей стране составила 25 046 единиц, а средневзвешенная цена – 2 млн рублей. Далее в рейтинге, со значительным отрывом друг от друга, располагаются две корейские модели – KIA Optima (19 494 шт.) и Hyundai Sonata (5 531 шт.). Их средневзвешенные цены составляют 1 млн 722 тыс. и 1 млн 511 тыс. рублей соответственно.

Четвертое место занимает Mazda6 (продажи – 3 814 шт.; цена – 1 млн 776 тыс. руб.). За ней следуют три премиальные модели – BMW 3-Series (3 434 шт.; 2 млн 636 тыс. руб.), Mercedes-Benz C-Class (2 471 шт.; 2 млн 626 тыс. руб.) и Audi A4 (1 899 шт.; 2 млн 482 тыс. руб.).

Кроме них, в ТОП-10 самых продаваемых автомобилей сегмента D со средневзвешенной ценой более 1,5 млн рублей по итогам 9 месяцев 2019 года также попали: Volkswagen Passat (1 307 шт.; 2 млн 093 тыс. руб.), KIA Stinger (1 147 шт.; 2 млн 561 тыс. руб.) и Skoda Superb (1 053 шт.; 2 млн 100 тыс. руб.).

Более подробная информация о средневзвешенных ценах на новые автомобили содержится в «Обзоре автомобильного рынка России», подготовленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

* Рассчитывается на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).