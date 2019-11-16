Geely привезет в Россию три новых кроссовера

Компания Geely в 2020 году представит на российском рынке три новых кроссовера. Об этом порталу «АвтоВзгляд» сообщили в российском представительстве марки.

Так, первой новинкой станет представленный на Московском автосалоне 2018 кроссовер Geely SX11, который в нашей стране получит название Coolray. В отличие от локального рынка, в России под капотом автомобиля будет установлен 1,5-литровый турбодвигатель, который работает в паре с преселективной коробкой передач с двойным сцеплением и семью скоростями.

Еще одной новинкой будущего года станет модернизированный бестселлер марки – Geely Atlas с приставкой PRO. Также на российском рынке ожидается новейший полноприводный купе-кроссовер Geely FY11. В его оснащение входят полностью диодная адаптивная оптика, панорамная крыша, широкий набор электронных ассистентов, кожаный салон и даже встроенный видеорегистратор. Geely FY11 оснащается 238-сильным мотором в сочетании с 8-ступенчатой гидромеханической коробкой передач.

Напомним, в настоящее время модельный ряд Geely представлен в России флагманским кроссовером Geely Atlas, бизнес-седаном Emgrand GT, седаном Emgrand 7 и кроссовером Emgrand X7. В скором времени на российском рынке появится еще один кроссовер Geely – модель GS. Стоимость Geely GS в базовой комплектации Comfort с механической коробкой передач составит 1 млн 299 тыс. 990 рублей, а топовый Geely GS Luxury с роботизированной коробкой передач можно будет заказать по цене от 1 млн 499 тыс. 990 рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2019 года российские дилеры Geely реализовали 7260 автомобилей, что в 3,2 раза больше по сравнению с прошлым годом. Бестселлером марки остается флагманский внедорожник Geely Atlas, чьи продажи с начала года составили 5841 единицу. Как отмечается, высокая популярность Geely Atlas обусловлена появлением в России в конце февраля 2019 года долгожданной версии с 1,8-литровым турбированным двигателем. Также большое внимание клиентов Geely привлекла мультимедийная система Яндекс.Авто, которую в Geely Atlas начали устанавливать с августа 2019 года.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке до конца 2019 и в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».