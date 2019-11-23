АВТОСТАТ | GM выпустит электрический пикап в 2021 году

GM выпустит электрический пикап в 2021 году

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GM выпустит электрический пикап в 2021 году

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Американский концерн General Motors планирует выпустить пикап с электрической силовой установкой. Как сообщила глава GM Мэри Барра, компания собирается презентовать электрический пикап собственной разработки под маркой Chevrolet осенью 2021 года. При разработке новинки концерн обещает принять во внимание вкусы как давних поклонников пикапов, так и тех, кто впервые присматривается к этому сегменту и ждет интересных предложений, пишет портал Motor.ru.

Стоит отметить, что осенью 2021 года такой же пикап планирует показать и Ford – это будет электрическая версия модели F-150. Применительно к Chevrolet можно ожидать, что электрической силовой установкой тоже оборудуют одну из нынешних моделей: Silverado или Colorado. Скорее всего, сроки выхода на рынок электропикапа Chevrolet затянутся, так как у компании просто нет достаточного опыта разработки электромобилей – хэтчбек Bolt до сих пор является единственной подобной моделью в портфолио марки.

Какие модели можно ждать на российском рынке до конца 2019 и в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: электромобили разработки сегмент pickup chevrolet general motors

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