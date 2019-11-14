До России добралась первая партия подержанных машин из Китая

Министерство торговли КНР в июле отправило на внешние рынки первую партию подержанных автомобилей из Китая. Речь шла о 300 машинах, направленных в Камбоджу, Мьянму, Лаос, Вьетнам, Россию и другие страны, участвующие в инициативе BRI. С тех пор сообщений об этом не поступало, но сейчас выяснилось, что определенное количество подержанных китайских автомобилей все-таки доплыло до России, и в данный момент они находятся на таможенном складе в Санкт-Петербурге. Причем в числе этих машин есть как партии, направленные в адрес российских юридических лиц, так и единичные частные приобретения физических лиц, сообщает портал Drom.ru.

Однако «растаможить» эти машины пока не получилось: возникли сложности с оформлением свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), поскольку соответствием старых китайских автомобилей действующим в РФ техническим стандартам отправители и получатели груза озаботились только после отправки машин. По данным источников, работа над оформлением документов на автомобили из Китая продолжается, причем к разрешению ситуации подключилось посольство КНР.

«Таможенные барьеры, необходимость оснащения транспортных средств системой ЭРА-ГЛОНАСС, повышенный утилизационный сбор для импортных авто с пробегом, несоответствие техническим и экологическим стандартам – факторы, которые уберегут российский рынок от китайской «вторички». Кроме того, у Китая могут возникнуть проблемы с каналами продаж. Вероятнее всего, это будут либо интернет-аукционы, либо автосалоны, которые и сейчас реализуют автомобили с пробегом. В последнем случае цена на транспортное средство увеличится на 30 – 50 тысяч – комиссию дилера», – говорит руководитель проектов по бизнес-процессам ГК «АвтоСпецЦентр» Константин Авакян.

Востребованность подержанных автомобилей из Китая на российском рынке будет определяться только ценой, отмечает член совета директоров ГК «ДОЛАВТО» Сергей Климов. По его словам, это должна быть своего рода программа утилизации авто с пробегом в Россию, и без финансовой поддержки правительства Китая дело не пойдет.

Подробнее о перспективах экспорта китайских автомобилей с пробегом в Россию – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

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