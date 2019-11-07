Форум финансовых руководителей автомобильной отрасли: как удержать автомобильный бизнес на плаву?

Нестабильная экономическая ситуация и высокие темпы развития автомобильной отрасли вынуждают владельцев компаний максимально быстро адаптироваться, чтобы держать бизнес в хорошей «финансовой форме».

Новые стратегии развития, эффективные методы оценки рисков, инструменты для сокращения расходов будут обсуждаться на Форуме финансовых руководителей автомобильной отрасли: автопроизводство и дилеры, который состоится 13 декабря 2019 года в Москве. Организатором этого мероприятия выступают группа «Просперити Медиа» и портал CFO-Russia.ru.

Об участии в форуме уже заявили:

• Антон Зырянов, руководитель финансового отдела, «ИСУЗУ Рус»;

• Александра Озерянова, главный финансовый директор, «Рольф»;

• Сергей Целиков, директор, аналитическое агентство «АВТОСТАТ»;

• Кирилл Баранов, руководитель отдела финансов и бухгалтерии, Hyundai Truck & Bus Rus;

• Александр Давыдов, директор по экономике и финансам, «Брянский арсенал».

Участники форума «из первых рук» получат актуальную информацию по следующим темам:

1. Эксперт-прогноз: тренды развития автомобильной отрасли (итоги 2019 года и перспективы развития на 2020 год).

Сергей Целиков, директор аналитического агентства «АВТОСТАТ», расскажет о текущей ситуации на авторынке, а также рассмотрит актуальные тренды на 2020 год.

2. Визуальное финансовое моделирование продаж.

Александр Давыдов, директор по экономике и финансам, «Брянский арсенал», расскажет о том, как построить наглядную финансовую модель продаж. Александр разъяснит, что такое «Drilling», а также покажет, как моделировать блоки «Бренд», «Магазин» и «Товар» с помощью разных методов анализа.

3. Организация эффективного взаимодействия между производителями и дилерами.

В ходе панельной дискуссии спикеры расскажут о способах достижения взаимовыгодных коммерческих условий для автодилеров и производителей. Участники обсудят, как управлять объемами продаж и дебиторской задолженностью, в частности, как установить лимиты продаж с отсрочкой.

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» постоянно мониторят рынок легковых автомобилей. Быстро узнать актуальную цену автомобиля любого возраста и мощности можно с помощью калькулятора «Оценка авто».