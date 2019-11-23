Mitsubishi открыла новый дилерский центр в Рязани

Компания Mitsubishi открыла новый дилерский центр «М-Центр Рязань» на исторической автоплощадке РЕГИОН62. Центр выполнен в соответствии с новым дизайном Mitsubishi Motors, сообщает пресс-служба японской марки.

Салон имеет общую площадь 1076,8 кв.м, включая ремонтную зону. Удобный шоу-рум позволяет экспонировать весь модельный ряд бренда: Mitsubishi Outlander, Pajero Sport, ASX, Pajero, Eclipse Cross и L200. Технический запуск дилерского центра состоялся еще в начале 2019 года. Он предоставляет полный спектр услуг в области продажи и обслуживания новых автомобилей, автокредитования, страхования, лизинга и трейд-ин.

В ремонтной зоне площадью 584,9 кв.м работают пост активной приемки, шесть постов слесарного ремонта, стенд регулировки углов установки колес и пост компьютерной диагностики. В сервисном центре представлено новейшее оборудование, рекомендованное Mitsubishi Motors для диагностики, технического и гарантийного обслуживания автомобилей бренда. Пропускная способность СТО – до 1000 автомобилей в месяц, что исключает длительное ожидание клиентом своей очереди на проведение ремонтных работ.

Как заявил генеральный директор «М-Центр Рязань» Олег Ховрах, новый дилерский центр имеет большой потенциал для развития бренда Mitsubishi на территории Рязани и Рязанской области.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2019 года российские дилеры Mitsubishi реализовали 32368 автомобилей, что на 9% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером Mitsubishi на российском рынке остается кроссовер Outlander, чьи продажи остались на прошлогоднем уровне и составили 19495 машин (-0,3%).

Полный список официальных дилеров Mitsubishi (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».