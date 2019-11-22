АВТОСТАТ | В Санкт-Петербурге открылся новый дилерский центр УАЗ

В Санкт-Петербурге открылся новый дилерский центр УАЗ

646 0

В Санкт-Петербурге открылся новый дилерский центр УАЗ

Дилерские сети автопроизводителей в РФ
Все готовые отчёты

Группа компаний «Аларм-Моторс» открыла в Санкт-Петербурге новый дилерский центр УАЗ. Теперь в автоцентре «Аларм-Моторс Север» на общих выставочных и сервисных площадях дилер ведет деятельность одновременно по двум маркам – УАЗ и Ford, представленных в России группой «Соллерс». «Аларм-Моторс» с 2012 года арендует этот автосалон у одной из компаний, принадлежащих Ульяновскому автозаводу, сообщает пресс-служба дилера. Как отмечается, объединение под одной крышей УАЗ и Ford позволило «Аларм-Моторс» сформировать самый крупный центр по продаже коммерческих автомобилей в Санкт-Петербурге.

Инвестиции в открытие дилерского центра составили 40 млн рублей. Его площадь – 3500 кв.м. В автосалоне полностью представлены линейки внедорожников и коммерческих автомобилей УАЗ, а также коммерческие автомобили Ford.

Более половины площади автоцентра занимают станция технического обслуживания и малярно-кузовной цех. Мощность всей сервисной зоны составляет порядка 130 машин в сутки. В рамках дилерского контракта с УАЗ ремонтная база «Аларм-Моторс Север» была оснащена новым современным сервисным оборудованием.

В 2020 году дилер планирует продать в автосалоне более 500 автомобилей УАЗ и свыше 1500 коммерческих автомобилей Ford Transit. «Аларм-Моторс» рассчитывает, что около 40% от объема продаж отечественного бренда придется на корпоративных и государственных заказчиков.

«Компания «Аларм-Моторс» уже добилась на нашей площадке значимых результатов. В прошлом году дилер стал лидером продаж Ford Transit в России. Уверен, что «Аларм-Моторс» сможет успешно использовать эффект синергии наших двух брендов и быстро выйти в лидеры по реализации автомобилей УАЗ в Санкт-Петербурге», – заявил гендиректор УАЗ и президент СП «Форд Соллерс» Адиль Ширинов.

Напомним, «Аларм-Моторс» является официальным дилером Ford с 2003 года. За девять месяцев нынешнего года дилер реализовал 954 автомобиля Ford Transit, что на 20% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

В каких еще городах есть дилерские центры УАЗ и Ford, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры»

, источник: АВТОСТАТ

Теги: дилеры легкие коммерческие автомобили ford ford sollers ford transit уаз

Новости на тему

ТОП-10 самых популярных LCV в Санкт-Петербурге

22 ноября 2019

Все новости

Статьи на тему

Эксперты: Ford найдет покупателей на свои мощности в России, но цена не будет высокой (ТАСС)

7 июля 2019

Все статьи

Инфографика на тему

Модели-лидеры российского рынка новых LCV

4 апреля 2018

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно