АВТОСТАТ | Nissan X-Trail в базовой комплектации за два года подорожал на 166 тыс. рублей

Nissan X-Trail в базовой комплектации за два года подорожал на 166 тыс. рублей

1262 0

Nissan X-Trail

Мониторинг цен на новые автомобили
Все ежемесячные обзоры

Эксперты «Цена Авто» продолжают исследовать динамику цен на бестселлеры российского авторынка и на этот раз составили график изменения стоимости кроссовера Nissan X-Trail за последние два года (начиная с ноября 2017-го). Выяснилось, что за это время минимальная цена* модели выросла на 166 тыс. рублей.

Сегодня кроссовер Nissan X-Trail доступен российским покупателям в 25 комплектациях. Цена за автомобиль 2019 производственного года с бензиновым двигателем варьируется от 1 млн 630 тыс. руб. до 2 млн 159 тыс. руб. Дизельные версии предлагаются к продаже от 1 млн 910 тыс. руб. до 2 млн 090 тыс. руб. 

Сколько может стоить Nissan X-Trail (или другой автомобиль) с пробегом, можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто». 

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили цены suv кроссоверы nissan nissan x-trail

Новости на тему

На чем ездят москвичи: ТОП-10 легковых автомобилей

4 ноября 2019

Все новости

Статьи на тему

Что появится на автомобильном рынке в декабре? («Автостат»)

3 декабря 2018

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 моделей-лидеров российского рынка SUV в 1 квартале

6 мая 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно