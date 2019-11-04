Nissan X-Trail в базовой комплектации за два года подорожал на 166 тыс. рублей

Эксперты «Цена Авто» продолжают исследовать динамику цен на бестселлеры российского авторынка и на этот раз составили график изменения стоимости кроссовера Nissan X-Trail за последние два года (начиная с ноября 2017-го). Выяснилось, что за это время минимальная цена* модели выросла на 166 тыс. рублей.

Сегодня кроссовер Nissan X-Trail доступен российским покупателям в 25 комплектациях. Цена за автомобиль 2019 производственного года с бензиновым двигателем варьируется от 1 млн 630 тыс. руб. до 2 млн 159 тыс. руб. Дизельные версии предлагаются к продаже от 1 млн 910 тыс. руб. до 2 млн 090 тыс. руб.

Сколько может стоить Nissan X-Trail (или другой автомобиль) с пробегом, можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций