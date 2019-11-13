Changan раскрыл сроки появления новых моделей в России

Компания Changan на своей дилерской конференции раскрыла сроки появления новых моделей на российском рынке. Так, модель CS75 FL в этом году уже точно не появится, поскольку ее просто не успеют сертифицировать. Этот процесс завершится в следующем году. Кроссовер CS55 обещали поставить на рынок в ноябре, но скорее всего, старт продаж объявят уже в декабре, сообщает портал «Китайские автомобили».

Кроме того, стало понятно, что основным кандидатом на появление в линейке из седанов является Alsvin, а не Eado. Купе CS85 не появится в России точно, а флагманским кроссовером станет 7-местный CS95. Что касается кроссовера CS75PLUS, то он, возможно, доберется до нашей страны в 2021 году, сообщил глава представительства Changan в России Сунь Цзэцзюнь.

Между тем жизненный цикл субкомпактного кроссовера CS35 и полноразмерного CS75, которые продаются в России сейчас, завершен. Поэтому поставок этих машин на российский рынок уже не будет.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре российские дилеры Changan реализовали 407 автомобилей, что в 2,2 раза больше по сравнению с прошлым годом. Хитом продаж стал новый кроссовер Changan CS35PLUS, который стартовал на российском рынке в начале августа. За десять месяцев 2019 года продажи Changan составили 1713 машин (+17%).

Как заявил заместитель генерального директора Changan International и генеральный директор Changan Motors Rus Сунь Цзэцзюнь, выход Changan CS55 позволит еще сильнее упрочить позиции бренда на российском рынке.

Какие модели можно ждать на российском рынке до конца 2019-го и в 2020 году - смотрите в «Календаре новинок».