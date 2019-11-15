Производство электрокара Zetta должно начаться в первом квартале 2020 года

Серийное производство первого российского электромобиля Zetta планируется начать в первом квартале 2020 года, сертификация машины находится на финальном этапе. Об этом агентству "ТАСС" сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Zetta - первый российский электромобиль, который будет выпускаться серийно на собственном заводе компании в Тольятти. У машины будет несколько комплектаций в зависимости от емкости батареи и типа привода. От них будет зависеть расстояние, которое Zetta сможет проехать без подзарядки - от 200 до 560 км. Минимальная цена электрокара составит 450 тыс. рублей.

Как сообщал ранее генеральный директор "Зетта" Денис Щуровский, в создание Zetta уже вложено 450 млн рублей, общая стоимость проекта предварительно оценивается в 550 млн рублей. В планах компании - выйти на продажи в объеме 10 - 15 тыс. электромобилей в год.

Согласно данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", российский рынок новых электромобилей в текущем году впервые преодолел отметку в 200 единиц, а к концу года способен достичь 350 штук.

Как говорит директор по маркетингу и связям с общественностью "ММС Рус" Илья Никоноров, на сегодняшний день объемы продаж электромобилей в России измеряются сотнями единиц в год, тогда как на многих развитых рынках счет идет на десятки и сотни тысяч. Причины все те же, что и 5, и 10 лет назад: стоимость электромобиля, отсутствие инфраструктуры – это две главные проблемы. Есть и другие, такие как дальность пробега на одной зарядке, время зарядки, уменьшающаяся емкость батареи при минусовых температурах и т.д. Подробнее о перспективах электромобилей на российском рынке - читайте здесь.

Какие модели можно ждать на российском рынке до конца 2019-го и в 2020 году - смотрите в "Календаре новинок".