Volkswagen представил новый минивэн Viloran

Компания Volkswagen представила минивэн под названием Viloran, который стал самой большой моделью марки, построенной на модульной платформе MQB. Премьера автомобиля состоялась в рамках мотор-шоу в Гуанчжоу, сообщает портал Autonews.ru. Длина Volkswagen Viloran составила 5300 мм, ширина – 2000 мм, а размер колесной базы равен 3180 мм. Таким образом, новинка получилась примерно на полметра больше модели Sharan.

Минивэн получил салон с посадочной формулой 2+2+3. В среднем ряду установлены два раздельных капитанских кресла с электрическими регулировками и выдвижными подставками для ног. В распоряжении пассажиров панорамная крыша и трехзонный круиз-контроль. В список оснащения вошел адаптивный круиз-контроль, система кругового обзора и ассистент движения в плотном городском трафике.

Volkswagen Viloran пока находится в статусе предсерийного прототипа, поэтому данных о силовых агрегатах еще нет. Предполагается, что товарный автомобиль оснастят 2,0-литровой бензиновой наддувной «четверкой», развивающей 220 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Двигатель будет работать вместе с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

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