Правительство утвердило индексацию утильсбора на автомобили

Правительство утвердило повышение утилизационного сбора на автомобили с 1 января 2020 года, несмотря на сокращение спроса на рынке. Как пишет газета «Коммерсант», больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей – в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), а машины с двигателем от 3,5 л – больше (рост на 145%). В последнюю категорию в основном попадают внедорожники и премиальные седаны. Утильсбор на самый массовый сегмент автомобилей (двигатель 1–2 л) увеличивается почти на 112,4%. Машины этого сегмента широко производятся в России и импорт здесь в целом неконкурентоспособен из-за барьеров, отмечает Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала».

Таким образом, помимо традиционного роста цен с 1 января на покупателя ляжет дополнительная нагрузка. Как минимум это актуально при приобретении импортного автомобиля, а также машин, собранных в России концернами, которые не заключили специнвестконтракты.

Повышение ставок – реакция на снижение таможенных ставок для сохранения общего уровня тарифной защиты, пояснили в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака. В проекте бюджета на 2020 год уже учтена индексация сбора: рост поступлений оценивается в 150,2 млрд рублей в 2020 году и в 48 млрд рублей в 2021-м. С импорта машин в 2020 году планируется собрать 77,3 млрд рублей.

Как говорит директор по маркетингу ГК «АвтоСпецЦентр» Алексей Ермилов, по брендам массового ценового сегмента стоит ожидать роста цен на 40 – 60 тысяч рублей. Премиум подорожает больше, на 200 – 300 тысяч. Получается, что автомобиль среднего класса станет дороже на 5 – 6%. Помимо повышения утильсбора, подорожание автомобилей может быть вызвано еще и отменой компенсаций пошлин на комплектующие. А это рост цен еще на 2 – 3%. В итоге стоимость нового автомобиля увеличится на 7 – 9%. Что касается автомобилей отечественного производства, ожидать значительного роста стоимости не стоит, так как повышение утильсбора компенсируется заводам-изготовителям.

В связи с этим однозначно нужно поторопиться с покупкой автомобиля, советует директор филиалов, «АВИЛОН. Mercedes-Benz» Алексей Стариков. По его словам, к концу года многие дилеры заинтересованы высвободить склад, поэтому, помимо скидок импортера, предлагают свои дополнительные скидки и бонусы. Возможно, дисконтированные автомобили будут распродаваться и в следующем году, но в январе уже не будет такого богатого выбора. А сейчас есть большой выбор моделей и выгодные предложения, поэтому стоит поспешить с покупкой авто.

«Актуальность индексации утилизационного сбора можно трактовать по-разному. Полагаю, что у правительства будут свои аргументы в пользу данного решения. Однако, эта индексация нанесет довольно сильный удар по всем попыткам оздоровления авторынка в России. В условиях неподтвержденности программ господдержки на 2020 год, дополнительная мера, которая гарантированно спровоцирует повышение цен на автомобили минимум на 4 – 5%, на пользу рынку точно не пойдет», – резюмирует директор по маркетингу «Объединенная Автомобильная Корпорация – РРТ» Сергей Новосельский.

Подробнее о влиянии грядущей индексации утилизационного сбора на авторынок – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».