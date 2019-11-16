Новая KIA Optima появилась на рынке Кореи

Компания KIA начала прием предварительных заказов в Корее на новое поколение бизнес-седана KIA К5, который представлен в России под названием KIA Optima.

Новая эволюция фирменного дизайна передней части «улыбка тигра» объединяет решетку радиатора и основные фары. Развитые линии решетки радиатора и оптики находят свое развитие в рельефных формах переднего бампера и капота, сообщает пресс-служба KIA. При взгляде на К5 сбоку автомобиль выглядит более мощно и спортивно, чем предшествующее поколение модели. Задние фонари формируют «световую подпись», повторяющую острые росчерки «кардиограммы» передних ходовых огней. Соединяющая их пунктирная светодиодная линия дублирует контур небольшого спойлера, интегрированного в кромку крышки багажника.

Новое поколение KIA K5 стало длиннее и шире предшествующего: длина увеличилась на 50 мм до 4905 мм, а ширина на 25 мм до 1860 мм. Колесная база возросла до 2850 мм. При этом высота уменьшилась на 20 мм (до 1445 мм).

На рынке Кореи с момента выхода новой модели на рынок для нее будет предложено четыре варианта силовых агрегатов: 2,0-литровый бензиновый атмосферный SmartStream G2.0 (160 л.с., 196 Нм), бензиновый с турбонаддувом, имеющий рабочий объем 1,6 л – SmartStream G1.6 T-GDi (180 л.с., 265 Нм.), 2,0-литровый, работающий на сжиженном газе SmartStream L2.0 (146 л.с., 191 Нм), а также гибридная силовая установка SmartStream G2.0 HEV на базе двухлитрового атмосферного двигателя (152 л.с., 188 Нм). В зависимости от двигателя, новый К5 комплектуется 6-ступенчатой или 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.