Новая KIA Optima появилась на рынке Кореи

Компания KIA начала прием предварительных заказов в Корее на новое поколение бизнес-седана KIA К5, который представлен в России под названием KIA Optima.
Новая эволюция фирменного дизайна передней части «улыбка тигра» объединяет решетку радиатора и основные фары. Развитые линии решетки радиатора и оптики находят свое развитие в рельефных формах переднего бампера и капота, сообщает пресс-служба KIA. При взгляде на К5 сбоку автомобиль выглядит более мощно и спортивно, чем предшествующее поколение модели. Задние фонари формируют «световую подпись», повторяющую острые росчерки «кардиограммы» передних ходовых огней. Соединяющая их пунктирная светодиодная линия дублирует контур небольшого спойлера, интегрированного в кромку крышки багажника.
Новое поколение KIA K5 стало длиннее и шире предшествующего: длина увеличилась на 50 мм до 4905 мм, а ширина на 25 мм до 1860 мм. Колесная база возросла до 2850 мм. При этом высота уменьшилась на 20 мм (до 1445 мм).
На рынке Кореи с момента выхода новой модели на рынок для нее будет предложено четыре варианта силовых агрегатов: 2,0-литровый бензиновый атмосферный SmartStream G2.0 (160 л.с., 196 Нм), бензиновый с турбонаддувом, имеющий рабочий объем 1,6 л – SmartStream G1.6 T-GDi (180 л.с., 265 Нм.), 2,0-литровый, работающий на сжиженном газе SmartStream L2.0 (146 л.с., 191 Нм), а также гибридная силовая установка SmartStream G2.0 HEV на базе двухлитрового атмосферного двигателя (152 л.с., 188 Нм). В зависимости от двигателя, новый К5 комплектуется 6-ступенчатой или 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.
Что касается интерьера, на передней панели разместился приборный щиток на основе дисплея диагональю 12,3 дюйма с трехмерной графикой, новый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы (диагональ 10,25 дюйма) и блок управления системы микроклимата, также получивший новый дизайн. Система фоновой подсветки салона позволяет менять цвет «световой полосы», объединяющей панель приборов и декоративную подсветку дверных панелей, в зависимости от выбранного водителем режима движения (обычный, спортивный, экологичный, смарт-режим или режим индивидуальных настроек).
Третье поколение K5 получило такие новшества как цифровой ключ KIA digital key с возможностью создания персонализированных профилей водителей, встроенный видеорегистратор, интеллектуальный ассистент дистанционной парковки. Автомобиль оснащается комплексом высокотехнологичных систем помощи водителю Drive Wise. На рынке Кореи в него входят ассистент предотвращения фронтальных столкновений (FCA), ассистент предотвращения столкновений с поперечно движущимися транспортными средствами при движении задним ходом (RCCA), ассистент поддержания движения в полосе (LFA), ассистент предотвращения уклонения из заданной полосы движения (LKA), ассистент движения по автомагистрали (HDA), ассистент безопасного выходя из автомобиля, круиз-контроль с использованием информации от навигационной системы (NSCC), система мониторинга слепых зон и пространства позади автомобиля с ассистентом предотвращения столкновений с объектами в слепых зонах (BVA), система контроля внимания водителя (DAW).
Напомним, на российском рынке в настоящее время KIA Optima в начальной комплектации Classic с 2,0-литровым двигателем мощностью 150 л.с. и МКП предлагается от 1 млн 344 тыс. 900 рублей. Максимально укомплектованная версия GT с двигателем 2,0 л (245 л.с.) и «автоматом» стоит 2 млн 054 тыс. 900 рублей.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам октября KIA Optima вышла на второе место по объему продаж в линейке KIA на российском рынке с показателем 2658 автомобилей. С начала года этот бизнес-седан выбрали 22152 российских покупателя.