АВТОСТАТ | ТОП-10 регионов РФ по количеству автомобилей американских марок

ТОП-10 регионов РФ по количеству автомобилей американских марок

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ТОП-10 регионов России по количеству автомобилей американских марок

Парк легковых автомобилей по регионам РФ на 01.07.2019
Все оперативные данные

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в России зарегистрировано примерно 3,3 млн легковых машин американских марок (на 1 июля 2019 года), что составляет 7,4% всего автопарка нашей страны. При этом 94% таких автомобилей приходится на лишь два бренда – Chevrolet и Ford.

Лидером по объему парка легковых автомобилей из США является Москва, где их насчитывается 325,8 тыс. единиц, или каждый десятый. Соседнее Подмосковье (271,1 тыс. шт.) в этом рейтинге находится на втором месте, Санкт-Петербург – на третьем (191,2 тыс. шт.). Как отмечают эксперты агентства, на эти три субъекта РФ приходится почти четверть (24%) всех машин американских марок.

Кроме них, в ТОП-10 данного регионального рейтинга попадают: Краснодарский край (135,7 тыс. шт.), Свердловская область (111,3 тыс. шт.), Ростовская область (101,6 тыс. шт.), Татарстан (94,3 тыс. шт.), Нижегородская область (91,9 тыс. шт.), Башкортостан (84,8 тыс. шт.) и Челябинская область (83,4 тыс. шт.).

Быстро узнать актуальную цену американского (и не только) автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценка авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили сша москва парк санкт-петербург регионы-лидеры подмосковье

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