АВТОСТАТ | В России продажи машин с «автоматом» растут, а с «механикой» – падают

В России продажи машин с «автоматом» растут, а с «механикой» – падают

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В России продажи машин с «автоматом» растут, а с «механикой» – падают

Обзор рынка легковых автомобилей в России
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Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», с января по сентябрь нынешнего года в России было реализовано порядка 1,2 млн новых легковых автомобилей, что на 2% меньше, чем за 9 месяцев 2018 года.

Несмотря на общее падение рынка, эксперты отмечают рост продаж машин, оснащенных автоматической трансмиссией (АТ). Так, за отчетный период их реализация выросла на 3% до 698,4 тыс. единиц.

А вот продажи автомобилей с механической коробкой передач (МКП) продолжают снижаться, причем более заметно. За 9 месяцев 2019 года их объем составил 486 тыс. экземпляров – на 8,4% ниже результата годичной давности.

Таким образом, рыночная доля легковых машин с АТ уже достигла 59%, в то время как у автомобилей с МКП – опустилась до 41%. Более подробно об этом – здесь и тут соответственно.

Какие модели можно ждать на российском рынке до конца 2019-го и в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи автоматическая трансмиссия акп коробка-автомат

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