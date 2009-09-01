Suzuki может возобновить строительство завода в России после кризиса

Японский автоконцерн Suzuki может вернуться к реализации проекта сборочного производства на территории Санкт-Петербурга после окончания кризиса. Об этом заявил вчера чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Масахиру Коно на встрече с губернатором Петербурга Валентиной Матвиенко, отметив, что Suzuki в настоящее время переживает тяжелое время, но японские власти намерены способствовать реализации проекта строительства сборочного завода Suzuki под Петербургом.

Как сообщает «РБК daily» , в администрации города пообещали выделить новый участок земли под строительство завода вместо прежнего, на котором право строительства завода Suzuki уже потеряла. Получит ли японский автоконцерн льготы по соглашению с МЭРТ России о промсборке, в министерстве не прокомментировали.

Напомним, в июне 2007 года Suzuki подписала пакет документов с властями Санкт-Петербурга и российским правительством о строительстве автозавода в промзоне «Шушары-2». Строительство планировалось начать в первой половине 2008 года, а запуск производства намечен на вторую половину 2009 года. На предприятии мощностью 30 тысяч автомобилей в год планировалось выпускать внедорожник Suzuki Grand Vitara и кроссовер SX4. Однако на месте строительства завода были обнаружены торфяные залежи, на утилизацию которых требовалось порядка 1,2 млрд. рублей. В связи с неожиданным подорожанием проекта с 3-х до 4,2 млрд. рублей японская компания не отказалась от строительства завода, но возникшие торфяные проблемы привели к переносу сроков запуска завода. Кроме того, Suzuki рассматривала возможность переноса площадки для своего предприятия. А в июне 2009 года японский автоконцерн приостановил действие инвестсоглашения с Минэкономразвития и Санкт-Петербургом о строительстве завода в России.