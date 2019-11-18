ТОП-10 марок по продажам SUV в РФ

Сегмент SUV остается крупнейшим на российском рынке с долей более 43%. Так, согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 9 месяцев 2019 года в нашей стране было реализовано 516,6 тыс. новых кроссоверов и внедорожников.

Лидерство по продажам в сегменте SUV сохраняет корейский бренд Hyundai, который за отчетный период реализовал 76,2 тыс. таких машин. На втором месте по этому показателю располагается французский Renault (53,6 тыс. шт.). Замыкает тройку лидеров японский Nissan, результат которого составил 47,2 тыс. единиц.

Далее следуют Toyota и KIA (43 тыс. и 37,9 тыс. шт. соответственно). Кроме них, в ТОП-10 марок по продажам новых кроссоверов и внедорожников в России с января по сентябрь также попали: Volkswagen (31,4 тыс. шт.), Mitsubishi (27,5 тыс. шт.), LADA (23,5 тыс. шт.), BMW (18,1 тыс. шт.) и Skoda (17,5 тыс. шт.).

Почему все больше россиян отдает предпочтение автомобилям сегмента SUV? Об этом можно узнать в новом маркетинговом отчете «Кроссоверы сегмента SUV C: выбор автовладельцев».