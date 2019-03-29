Премиальный кроссовер EXEED TXL появится в России в третьем квартале 2020 года

Первая модель автомобильного бренда EXEED, которая появится в России, называется TXL.

Это удлиненная версия кроссовера TX. В настоящее время автомобиль проходит сертификационные испытания для получения ОТТС.

Продажи EXEED TXL на российском рынке начнутся в третьем квартале 2020 года. Подробности о спецификациях, комплектациях и стоимости будут объявлены позднее, сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус».

Как сообщалось ранее, EXEED TXL имеет полный привод и исключительно пятиместный салон. Кроссовер оснащен турбированным мотором 1.6 TGDI мощностью 190 л.с., который сочетается с 7-диапазонным роботизированным «преселективом» DCT7.

Почему все больше россиян отдает предпочтение автомобилям сегмента SUV? Об этом можно узнать в новом маркетинговом отчете «Кроссоверы сегмента SUV C: выбор автовладельцев».