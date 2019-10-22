В России оформлено более 100 тысяч электронных ПТС

В России оформлено более 100 тысяч электронных паспортов транспортных средств. В последние два месяца процесс перехода на ЭПТС значительно ускорился, что в первую очередь связано с активной позицией Минпромторга России, сообщает пресс-служба АО «Электронный паспорт».

Как отмечается, даже несмотря на продление Евразийской экономической комиссией переходного периода с возможностью оформления «бумажных» ПТС до 1 ноября 2020 года, к работе с электронными паспортами подключилось более 1,5 тысячи различных организаций, в том числе изготовители транспортных средств, импортеры, уполномоченные организации, дилеры, лизинговые компании, банки и др., и сегодня на автомобили и шасси ежедневно оформляется более 5 тыс. электронный паспортов, а в системах электронных паспортов обрабатываются 25 - 30 тыс. электронных заявлений.

Транспортные средства с электронными паспортами успешно регистрируются органами ГИБДД в различных регионах России. К настоящему времени транспортные средства с ЭПТС зарегистрированы в 84 субъектах. Таким образом, уже практически все российские регионы получили опыт работы с электронными паспортами.

По окончании переходного периода бумажные ПТС на новые транспортные средства выдаваться не будут. При этом автовладельцы, имеющие автомобили с бумажным ПТС, смогут продолжать пользоваться этим документом. Обязательного обмена бумажного ПТС на электронный паспорт не предусмотрено. Хождение паспортов, выданных ранее, не будет ограничено сроками.

Система электронных паспортов транспортных средств призвана сделать максимально прозрачными все операции с автомобилем и достоверность его истории. Также, как и ранее, ЭПТС будет содержать сведения об основных технических характеристиках транспортного средства, идентификационные данные основных агрегатов, сведения о постановке на учет и снятии с учета. Наличие более полной и детальной информации о транспортном средстве в электронном паспорте позволит обезопасить участников рынка от различных злоупотреблений в отношении автомобилей.

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