Tesla представила свой первый пикап Cybertruck

Продажи пикапов в России падают и находятся на очень низком уровне. Так, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев нынешнего года их объем составил лишь 7,2 тыс. единиц, что на 10% ниже уровня годичной давности.

Безусловно, одной из причин падения в этом сегменте является высокая цена таких машин, которая отпугивает россиян. Только у одной модели она начинается с отметки ниже 1 млн рублей, а у остальных находится заметно выше (подробности – здесь). Но на Западе, особенно в Северной Америке все иначе.

Так, американская компания Tesla представила первый в своей истории пикап, который получил название Cybertruck. Длина автомобиля составляет 5885 мм, ширина – 2027 мм, а высота – 1905 мм. Дорожный просвет достигает 400 мм. Кузов модели выполнен из высокопрочной стали, которая используется также для создания космических ракет SpaceX, пишет газета «Известия».

В салоне на передней панели установлен огромный сенсорный дисплей для управления основными функциями автомобиля. Пикап будет доступен с фирменной системой полуавтоматического управления Autopilot, а также с системой кругового обзора.

Автомобиль предложат в версии с одним электродвигателем и задним приводом. От 0 до 100 км/ч такой пикап разгоняется за 6,5 с, а его максимальная скорость составляет 177 км/ч. Без подзарядки машина может проехать до 400 км. Стоимость модификации составляет от 39,9 тыс. долларов (2,5 млн рублей).

Также клиенты смогут заказать Tesla Cybertruck с двумя электрическими моторами и системой полного привода за 49,9 тыс. долларов (3,2 млн рублей) и топовый вариант с тремя электродвигателями за 69,9 тыс. долларов (4,4 млн рублей). Ожидается, что клиенты получат первые пикапы в начале 2021 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», американский производитель электрокаров Tesla намерен инвестировать в свой первый европейский завод под Берлином около 4 млрд евро. Начало строительства в небольшом населенном пункте Грюнхайде, расположенном примерно в 40 км к юго-востоку от Берлина, запланировано на первый квартал 2020 года. Ожидается, что оно завершится к концу 2021 года и первыми будут выпускаться машины Tesla Model Y.

Между тем, свой первый зарубежный завод Tesla открыла в Шанхае, где начала тестовое производство Model 3 с опережением графика. Производство Model Y также может быть запущено раньше срока – к лету 2020 года. Благодаря заводу американская компания сможет продавать свою продукцию в Китае без уплаты тарифа в размере 25%.

Какие модели можно ждать на российском рынке до конца 2019-го и в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».