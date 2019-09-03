ТОП-10 самых популярных LCV в Санкт-Петербурге

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 10 месяцев 2019 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей в Санкт-Петербурге составил почти 5 тыс. единиц. Это на 4% ниже результата годичной давности.

Лидирует в сегменте LCV петербургского авторынка отечественная модель GAZ Gazelle NEXT, показатель которой за отчетный период составил 1139 реализованных экземпляров – на 23% меньше, чем в январе – октябре 2018 года. На второй позиции находится еще фургон LADA Largus VU (738 шт.; -0,3%). Замыкает тройку лидеров Ford Transit (708 шт.; -18%), который, напомним, возглавляет аналогичный рейтинг по Москве.

Далее следуют две модели отечественных марок – GAZ 3302 (318 шт.; +3%) и УАЗ «Профи» (198 шт.; -7%). В ТОП-10 рынка LCV в Северной столице за период с января по октябрь нынешнего года также попали: Volkswagen Caravelle (181 шт.; -25%), Peugeot Traveller (175 шт.; +70%), Hyundai H-1 (101 шт.; +68%), УАЗ-3909 (99 шт.; -58%) и GAZ 2752 (94 шт.; +2%).

Если вы владелец легкого коммерческого автомобиля и уже сталкивались с какими-либо его неисправностями и поломками, расскажите нам о них, поделитесь своим мнением! Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» приглашает вас принять участие в опросе, результаты которого будут переданы производителям LCV. Участвовать в опросе >>>