АВТОСТАТ | В Казахстане открылись новые дилерские центры Chery

В Казахстане открылись новые дилерские центры Chery

928 0

В Казахстане открылись новые дилерские центры Chery

Дилерские сети автопроизводителей в РФ
Все готовые отчёты

Дистрибьютор автомобилей Chery в России подписал дилерские соглашения с автомобильными центрами в городе Нур-Султане – Terra Motors и Астэк. Компании, технические открытия которых состоялись осенью этого года, предоставляют полный комплекс услуг, связанных с продажей, гарантийным и сервисным обслуживанием автомобилей, реализацией оригинальных запчастей и аксессуаров, сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус».

До конца 2020 года компания планирует открыть до 15 автоцентров марки Chery в городах Актау, Актобе, Алматы, Караганда, Костанай, Павлодар, Петропавловск и др. «Чери Автомобили Рус» рассматривает варианты партнерства, как с новыми игроками автомобильного рынка Казахстана, так и с дилерскими холдингами, заинтересованными в диверсификации портфеля марок.

В течение первого года работы в планах Chery реализовать более 1000 автомобилей на казахстанском рынке. Модельный ряд марки Chery в настоящее время представлен двумя кроссоверами – Tiggo 3 и Tiggo 4, до конца года будет расширен еще на две модели – Tiggo 5 и Tiggo 7. Автомобили поставляются на рынок Казахстана с завода Chery в Китае (г. Уху).

Полный список автодилеров по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: дилеры казахстан китайские автомобили chery

Новости на тему

Премиальный кроссовер EXEED TXL появится в России в третьем квартале 2020 года

сегодня, 15:44

Все новости

Статьи на тему

Тест без драйва («Российская газета»)

29 марта 2019

Все статьи

Инфографика на тему

Динамика российского авторынка в сентябре 2019 года

9 октября 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно