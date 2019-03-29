В Казахстане открылись новые дилерские центры Chery

Дистрибьютор автомобилей Chery в России подписал дилерские соглашения с автомобильными центрами в городе Нур-Султане – Terra Motors и Астэк. Компании, технические открытия которых состоялись осенью этого года, предоставляют полный комплекс услуг, связанных с продажей, гарантийным и сервисным обслуживанием автомобилей, реализацией оригинальных запчастей и аксессуаров, сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус».

До конца 2020 года компания планирует открыть до 15 автоцентров марки Chery в городах Актау, Актобе, Алматы, Караганда, Костанай, Павлодар, Петропавловск и др. «Чери Автомобили Рус» рассматривает варианты партнерства, как с новыми игроками автомобильного рынка Казахстана, так и с дилерскими холдингами, заинтересованными в диверсификации портфеля марок.

В течение первого года работы в планах Chery реализовать более 1000 автомобилей на казахстанском рынке. Модельный ряд марки Chery в настоящее время представлен двумя кроссоверами – Tiggo 3 и Tiggo 4, до конца года будет расширен еще на две модели – Tiggo 5 и Tiggo 7. Автомобили поставляются на рынок Казахстана с завода Chery в Китае (г. Уху).

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