АВТОСТАТ | Audi отзывает в России 9,5 тысячи кроссоверов Q5

Audi отзывает в России 9,5 тысячи кроссоверов Q5

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Audi отзывает в России 9,5 тысячи кроссоверов Q5

Кроссоверы сегмента SUV C: выбор российских автовладельцев
Все готовые отчёты

Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 9469 кроссоверов Audi Q5, реализованных с 2017 года по настоящее время.

Причина отзыва заключается в том, что из-за скручивающего смещения может сойти с креплений выступ накладки задней колесной арки. В результате крепление накладки колесной арки может ослабнуть и в некоторых случаях накладка может полностью отделиться, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях необходимо закрепить выступ накладки колесной арки двумя модифицированными фиксаторами. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в августе 2019 года компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 6697 кроссоверов Audi Q5, реализованных в 2017 - 2019 годах. Причиной отзыва стало то, что на автомобилях может выйти из строя фиксатор на подкрылке. В результате крепление накладки колесной арки может ослабнуть, и в худшем случае накладка может отсоединиться от автомобиля. На автомобилях необходимо закрепить накладки колесных арок.

Почему все больше россиян отдает предпочтение автомобилям сегмента SUV? Об этом можно узнать в новом маркетинговом отчете «Кроссоверы сегмента SUV C: выбор автовладельцев».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: отзыв suv премиум-марки кроссоверы audi audi q5

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