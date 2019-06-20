Hyundai запатентовала в России внешность кроссовера Venue

В базе Федерального института промышленной собственности появился патент на кроссовер Hyundai Venue. Эта модель выпускается на заводе в корейском Ульсане. В США и на родине Hyundai Venue доступен с безальтернативным двигателем 1.6 DPI семейства Smartstream (123 л.с. и 154 Нм момента) в сочетании с 6-ступенчатой «механикой» или вариатором IVT. Привод – только передний, пишет портал Motor.ru. Улучшить проходимость призван опциональный «снежный режим». В Индии моторная гамма иная: «атмосферник» 1.2 Kappa (83 л.с.), дизель 1.4 CRDi (90 л.с.) и турбомотор 1.0 T-GDI (120 л.с.).

Американский кроссовер «в базе» будет оснащаться медиасистемой с 8,8-дюймовым дисплеем, Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth и зарядным USB-портом, круизом, автоматическим управлением дальним светом, кондиционером. В состав комплекса систем безопасности войдут контроль пространства перед машиной с функцией определения пешеходов, системы удержания в полосе и слежения за состоянием водителя. В старших версиях появятся LED-фары, подогрев сидений и различные варианты отделки салона.

Стартовая цена Hyundai Venue в США заявлена на уровне 17250 долларов или 1,1 млн рублей. В Корее кроссовер стоит от 14 млн 730 тыс. вон (798 тыс.рублей), а Индии – от 650 тыс. рупий или 578 тыс. рублей. Когда Venue появится в России и появятся ли вообще, пока не сообщается.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», с момента своего рыночного дебюта в Америке, Индии и Корее новый субкомпактный кроссовер Hyundai Venue стал настоящим бестселлером марки. Спрос на него значительно превысил предложение, поэтому очередь из желающих приобрести бюджетный паркетник растянулась на целых четыре месяца. Так, с июня по август своих владельцев нашли 34739 автомобилей новой модели, а за два осенних месяца было продано еще 27 тыс. единиц. Такой успех Hyundai Venue объясняется, прежде всего, сочетанием цены и качества.

Напомним, ранее компания Hyundai сертифицировала в России большой кроссовер Palisade, который может появиться на российском рынке в начале 2020 года. Hyundai Palisade, получивший салон с тремя рядами сидений, был представлен в ноябре 2018 года на мотор-шоу в Лос-Анджелесе. Габаритная длина кроссовера составляет 4981 мм, ширина – 1976 мм, высота – 1750 мм, а размер колесной базы равен 2900 мм.

Почему все больше россиян отдает предпочтение автомобилям сегмента SUV? Об этом можно узнать в новом маркетинговом отчете «Кроссоверы сегмента SUV C: выбор автовладельцев».