Subaru в октябре увеличила продажи в России на 3%

Российские дилеры Subaru в октябре реализовали 701 автомобиль – на 3% больше, чем годом ранее. По итогам десяти месяцев 2019 года продажи Subaru в нашей стране составили 5952 машины, что на 4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Субару Мотор», самой популярной моделью бренда остается среднеразмерный кроссовер Forester, продажи которого в октябре составили 560 единиц (+43%). Второе место занял компактный кроссовер XV с показателем 73 машины (-52%). Замыкает тройку бестселлеров Subaru универсал повышенной проходимости Outback, чья реализация составила 50 автомобилей (-49%).

Седан бизнес-класса Subaru Legacy по итогам прошлого месяца разошелся в количестве 14 экземпляров (-52%). Спортивные полноприводные седаны WRX и WRX STI продаются в единичных экземплярах – в октябре они нашли в общей сложности 4 владельца.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре на российском рынке начались продажи новой специальной версии кроссовера Subaru Outback, которая получила название Black Line. Автомобиль построен на базе максимальной комплектации Premium ES и доступен с бензиновыми горизонтально-оппозитными моторами объемом 2,5 и 3,6 л. В зависимости от объема двигателя – 2,5 или 3,6 л – цена кроссовера составит 3 млн 159 тыс. 900 рублей и 3 млн 669 тыс. 900 рублей соответственно.

Кроме того, в ноябре российские дилеры Subaru начали прием заказов на кроссовер Subaru Forester 2020 модельного года, который получил некоторые изменения во внешности. Цены на новинку стартуют с отметки 2 млн 059 тыс. рублей за автомобиль в комплектации Standard. В самой дорогой комплектации Premium ES флагманский кроссовер доступен к заказу по цене 2 млн 659 тыс. 900 рублей.

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