Chevrolet Niva в октябре вернулась в ТОП-25 российских бестселлеров

По итогам октября 2019 года продажи Chevrolet Niva на российском рынке составили 1920 автомобилей (-30%). В результате внедорожник от GM-АВТОВАЗ вернулся в ТОП-25 самых продаваемых моделей в России после пяти месяцев отсутствия, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ». За десять месяцев 2019 года GM-АВТОВАЗ реализовал 17436 внедорожников Chevrolet Niva (-25%), согласно данным АЕБ.

Напомним, ранее GM-АВТОВАЗ начал производство внедорожников Chevrolet Niva в новой бюджетной комплектации SL (Суперлайт). Цена автомобиля в этой версии составляет от 667 тыс. рублей. До появления новой комплектации SL стоимость внедорожника Chevrolet Niva составляла от 687 тыс. до 819 тыс. рублей, без учета спецпредложений.

Почему все больше россиян отдает предпочтение автомобилям сегмента SUV? Об этом можно узнать в новом маркетинговом отчете «Кроссоверы сегмента SUV C: выбор автовладельцев».