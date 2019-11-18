Рассекречен салон обновленной LADA 4x4

В Сети появилась первая фотография внедорожника LADA 4x4 с обновленным интерьером. Снимок был опубликован в паблике RCI News в социальной сети «ВКонтакте». Судя по фотографии, машина получит новую приборную панель и другую комбинацию приборов. Кроме того, рестайлинговый внедорожник оснастят новыми креслами.

Изменений в технической части не планируется – под капотом LADA 4x4 по-прежнему устанавливается 1,7-литровый бензиновый двигатель, развивающий 83 л.с. и 129 Нм крутящего момента. Также автомобиль получит 6-ступенчатую «механику», полный привод, раздаточную коробку и блокировку межосевого дифференциала.

По данным портала «Лада.Онлайн», серийное производство LADA 4x4 с новым салоном начнется 27 ноября. Продажи рестайлинговых внедорожников должны начаться в декабре нынешнего года или январе 2020-го. На самом АВТОВАЗе не стали отрицать постоянную работу над улучшением LADA 4х4, однако отказались дать какую-либо конкретику.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2019 года продажи LADA 4х4 на российском рынке составили 26325 автомобилей, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате вазовский внедорожник вошел в пятерку самых продаваемых моделей SUV на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Почему все больше россиян отдает предпочтение автомобилям сегмента SUV? Об этом можно узнать в новом маркетинговом отчете «Кроссоверы сегмента SUV C: выбор автовладельцев».