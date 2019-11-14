Новые правила медосмотра для водителей отложили до июля 2020 года

Минздрав обнародовал новый приказ, согласно которому медицинское освидетельствование водителей и граждан, получающих водительские права впервые, будет введено с 1 июля 2020 года. Об этом сообщил заместитель главы Министерства здравоохранения Олег Салагай.

Как пишет «Российская газета», решение было принято после того, как на возникший ажиотаж вокруг процедуры получения медицинской справки, необходимой при оформлении водительского удостоверения, обратил внимание Президент РФ Владимир Путин. Он призвал с умом подходить к введению дополнительных медобследований для водителей.

Новый порядок требует обязательного тестирования на алкоголь и наркотики, а стоимость выполнения этих тестов высока. В Минздраве, впрочем, не отказались от самой идеи освидетельствования, так как, по мнению чиновников, это поможет отсеять неадекватных людей, которые просто опасны на дороге.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 июля 2019 года парк автомобильной техники на территории Российской Федерации составил 52,4 млн единиц. Легковые автомобили занимают в нем долю в 84%, что соответствует 44,1 млн экземпляров. На легкую коммерческую технику приходится почти 8% парка, или более 4,1 млн машин. Также в стране зарегистрировано почти 3,8 млн грузовых автомобилей, их доля в парке - более 7%. Наконец, менее 1% российского парка занимают автобусы, которых в России насчитывается 0,4 млн единиц.

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