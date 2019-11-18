Продажи сертифицированных автомобилей Volkswagen с пробегом в октябре выросли на 94%

Российские дилеры Volkswagen в рамках программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом Volkswagen Das WeltAuto по итогам октября реализовали 663 таких машины, что на 94% больше по сравнению с прошлым годом. Доля Volkswagen в прошлом месяце составила 6,68%, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Напомним, при покупке автомобиля марки по программе Das WeltAuto клиенты получают годовую послегарантийную поддержку, являющуюся полным аналогом гарантии производителя. По условиям программы Das WeltAuto послегарантийная поддержка составляет 12 месяцев. Если автомобиль еще находится на заводской гарантии, то после ее окончания клиент получает дополнительный год гарантии. При дальнейшей продаже автомобиля послегарантийная поддержка продолжает действовать и покрывает затраты на ремонт на неограниченную сумму (стоимость единовременного ремонта не может превышать стоимость автомобиля).

Отметим, что Volkswagen предлагает постгарантийную поддержку на автомобили, продаваемые через официальных дилеров по программе Das WeltAuto, возрастом до 10 лет и с пробегом до 200 тыс. км на момент продажи. В рамках данной программы любой автомобиль может быть предложен клиенту с покрытием риска поломки на 12 месяцев. Другими словами, клиент, купивший даже 10-летний автомобиль с пробегом по программе Das WeltAuto, будет защищен от расходов на ремонт до наступления возраста автомобиля 11 лет или до пробега 220 тыс. км.

Участниками программы Das WeltAuto являются 111 дилеров марки Volkswagen. Все автомобили Das WeltAuto проходят диагностику в соответствии с международными стандартами Volkswagen и получают гарантию. В гарантийный срок действие программы Das WeltAuto не ограничивается пределами России: клиенты могут осуществлять гарантийный ремонт во всех официальных дилерских центрах Volkswagen в странах Евросоюза, а также в Беларуси и Казахстане.

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