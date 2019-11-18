KIA в октябре увеличила корпоративные продажи в России на 10%

Корпоративные продажи KIA в октябре составили 3057 автомобилей, что на 10% больше по сравнению с прошлым годом. В результате доля корпоративных сделок в прошлом месяце составила 15% от общего объема продаж автомобилей KIA в России. За десять месяцев 2019 года корпоративным клиентам было реализовано 26150 машин (+7%), сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре российские дилеры KIA реализовали 20141 автомобиль – это на 4% меньше, чем годом ранее. По итогам десяти месяцев 2019 года в России было продано 188282 автомобиля KIA, что соответствует уровню прошлого года (-0,1%). В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки достигла 13,2% против 12,9% годом ранее, согласно данным АЕБ.

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