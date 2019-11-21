АВТОСТАТ | Британский авторынок в октябре вновь ушел «в минус»

Британский авторынок в октябре вновь ушел «в минус»

218 0

Британский авторынок в октябре вновь ушел «в минус»

Рынок транспортных средств в России
Все оперативные данные

Британский авторынок в октябре снизился на 6,7% и составил 143251 машину. Таким образом, после сентябрьского роста спроса вновь зафиксирован отрицательный результат. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), несмотря на низкую базу прошлого года, это отчасти обусловлено политической и экономической нестабильностью из-за очередной отсрочки выхода Великобритании из Евросоюза. По итогам десяти месяцев 2019 года реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 2 млн 005 тыс. 522 единицы (-2,9%).

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка Великобритании в октябре стал Ford, реализовавший 16745 автомобилей (-0,5%). Второе место занял Volkswagen, продажи которого составили 13733 машины (+0,5%). Третий результат показал BMW – 12088 проданных автомобилей (+6,8%). Замыкают пятерку лидеров Mercedes-Benz (11319  шт., -3,4%) и Audi (7577 шт., +16,8%).

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на российском рынке – с помощью калькулятора «Оценка авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили великобритания продажи авторынок европы автомобильные рынки мировые рынки

Новости на тему

Продажи сертифицированных автомобилей Volkswagen с пробегом в октябре выросли на 94%

сегодня, 11:00

Все новости

Статьи на тему

На колесах: россияне покупают совсем не те машины, которые ищут («Известия»)

21 ноября 2019

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 марок по продажам автомобилей с «механикой» в России

22 ноября 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно