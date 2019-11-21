Британский авторынок в октябре вновь ушел «в минус»

Британский авторынок в октябре снизился на 6,7% и составил 143251 машину. Таким образом, после сентябрьского роста спроса вновь зафиксирован отрицательный результат. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), несмотря на низкую базу прошлого года, это отчасти обусловлено политической и экономической нестабильностью из-за очередной отсрочки выхода Великобритании из Евросоюза. По итогам десяти месяцев 2019 года реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 2 млн 005 тыс. 522 единицы (-2,9%).

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка Великобритании в октябре стал Ford, реализовавший 16745 автомобилей (-0,5%). Второе место занял Volkswagen, продажи которого составили 13733 машины (+0,5%). Третий результат показал BMW – 12088 проданных автомобилей (+6,8%). Замыкают пятерку лидеров Mercedes-Benz (11319 шт., -3,4%) и Audi (7577 шт., +16,8%).

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