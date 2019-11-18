ТОП-10 субъектов РФ по численности китайских автомобилей

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 июля 2019 года в России насчитывалось 606 тыс. легковых машин китайских марок, что составляет 1,4% всего автопарка нашей страны. Отметим также, что 70% всех «китайцев» в РФ приходится на три бренда – Chery, Lifan и Geely.

Больше всего таких машин числится в Московской области – 37,1 тыс. единиц, или 6% от общероссийского количества. Второе место занимает столица страны (30,1 тыс. шт.), доля которой составляет 5%. Таким образом, каждый девятый китайский автомобиль зарегистрирован в Москве или Подмосковье.

В пятерке крупнейших региональных парков машин китайских марок оказываются также Краснодарский край (26,8 тыс. шт.), Свердловская область (25,6 тыс. шт.) и Башкортостан (25,4 тыс. шт.). Санкт-Петербург лишь на шестой строчке с 22,2 тыс. зарегистрированных «китайцев».

Кроме них, в ТОП-10 субъектов РФ по объему парка легковых автомобилей из КНР попадают: Татарстан (22,1 тыс. шт.), а также Ростовская (22 тыс. шт.), Челябинская (19,9 тыс. шт.) и Самарская (17,7 тыс. шт.) области.

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