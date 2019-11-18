В Москве электрокары освободили от транспортного налога

В Москве владельцев электрокаров освободили от уплаты транспортного налога до конца 2024 года. Соответствующий законопроект приняла Мосгордума в трех чтениях, сообщает портал Autonews.ru. Документ был внесен на рассмотрение мэром столицы Сергеем Собяниным. Ожидается, что эта инициатива позволит расширить использование экологически чистого электротранспорта.

Кроме этого, в сентябре 2019 года рабочая группа Национальной технологической инициативы «Автонет» выступила с предложением разрешить электрокарам ездить по выделенным полосам для общественного транспорта. В «Автонете» привели результаты исследования, в которых утверждается, что в среднем владелец автомобиля с двигателем внутреннего сгорания тратит около 45 – 60 минут на дорогу из дома на работу. Позже «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) выступил резко против инициативы пустить на выделенные полосы электрокары. В организации объяснили это тем, что личный транспорт не должен создавать помех городскому.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 июля 2019 года в нашей стране насчитывалось 4,6 тыс. электрокаров. Более 80% этого парка приходится на модель Nissan Leaf, что в количественном выражении составляет 3,7 тыс. штук. Также в России зарегистрировано 350 электромобилей американской марки Tesla, куда входят модели 3, S и X. Немногим меньше в стране числится электрокаров Mitsubishi I-MIEV (308 шт.). Показатели остальных моделей выглядят еще скромнее и составляют менее сотни экземпляров.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», российский парк электромобилей растет за счет подержанных машин, что особенно отчетливо видно по статистике последних трех лет. Если рынок новых электромобилей только в этом году впервые преодолел отметку в 200 единиц (а к концу года, по прогнозам агентства «АВТОСТАТ», он способен достичь 350 штук), то вторичный рынок электрокаров с 2016-го по 2018 год вырос в 7 раз! Более того, по итогам 2019 года этот показатель может быть 10-кратным. Столь резкий рост рынка электромобилей с пробегом во многом связан с ввозом таких машин из Японии на Дальний Восток. Свыше 90% перепродаваемых в России электрокаров как раз приходится на модель Nissan Leaf.

Как говорит директор по маркетингу и связям с общественностью «ММС Рус» Илья Никоноров, на сегодняшний день объемы продаж электромобилей в России измеряются сотнями единиц в год, тогда как на многих развитых рынках счет идет на десятки и сотни тысяч. Причины все те же, что и 5, и 10 лет назад: стоимость электромобиля, отсутствие инфраструктуры – это две главные проблемы. Есть и другие, такие как дальность пробега на одной зарядке, время зарядки, уменьшающаяся емкость батареи при минусовых температурах и т.д. Подробнее о перспективах электромобилей на российском рынке – читайте здесь.

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