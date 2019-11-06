АВТОСТАТ | Внедорожник GAC GS8 появился у российских дилеров

Внедорожник GAC GS8 появился у российских дилеров

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Внедорожник GAC GS8 появился у российских дилеров

Дилерские сети автопроизводителей в РФ
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Новый внедорожник GAC GS8 еще не поступил в продажу на российском рынке, но автомобили уже добрались до дилерских центров, по крайней мере – в Москве. Официальный старт продаж модели GS8 будет объявлен 9 декабря, пишет портал «Китайские автомобили».

Напомним, компания GAC Motor сертифицировала внедорожник GS8 для российского рынка еще в сентябре. Согласно ОТТС, у GS8 будут передне- и полноприводная модификации и семиместный салон (формула 2+3+2). Габаритные размеры машины – 4836 x 1910 x 1770 мм, колесная база – 2800 мм. Под капотом внедорожника установлен 2-литровый турбомотор собственного производства 4B20M1, мощность которого составляет 190 л.с. А в пару ему положена 6-диапазонная автоматическая коробка передач TF-83SC производства Aisin. Передняя подвеска – независимая типа Макферсон, сзади – многорычажка. Все тормозные механизмы – дисковые. В линейке шин указаны два типоразмера: 235/60 R18 и 245/55 R19.

В списке опций указаны устройство вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», климатическая система, две подушки безопасности для водителя и одна для пассажира. Добавить ему боковую подушку, а также коленные подушки безопасности можно будет по заказу.

Цены на GAC GS8 пока не известны, но, по данным источников, дешевле 1,8 млн рублей GAC GS8 в России не будет. Как заявили ранее представители GAC Motor, их автомобили оцениваются выше, чем другого премиального бренда из Поднебесной – Haval.

В дальнейшем модельный ряд GAC на российском рынке должны пополнить кроссоверы GS4 и GS5, а также минивэн GM8. Как сообщали ранее агентству «АВТОСТАТ» в компании GAC Motor, в ближайшие 3 – 5 лет планируется реализовать на российском рынке до 50 тысяч автомобилей. Представители марки отметили, что рассматривают Россию как потенциально крупнейший авторынок в Европе.

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: дилеры новинки внедорожники suv китайские автомобили gac

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Комментарии 2
Konstantin Rik

http://gacrussia.ru/o_marke_gac/

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Konstantin Rik

Предупреждение дилерам и партнерам GAC Motor. Компания не выполняет своих обязательств по договорам и контрактам ! Будьте осторожны

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